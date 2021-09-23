خاميس رودريجيز: جئت إلى قطر لتحقيق البطولات مع الريان

أعرب الكولومبي خاميس رودريجيز عن سعادته بالانتقال للريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الريان القطري، تعاقده مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لمدة ثلاثة مواسم.

وقال رودريجيز خلال المؤتمر الصحفي: “أشكر كل من عمل على إتمام هذه الصفقة، أنا متشوق للعودة للعب من جديد، وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق أهداف الفريق”.

وأضاف: “جئت لهنا لتحقيق البطولات ورسالتي للجماهير بأني لن أدخر أي جهد في سبيل تحقيق ما تتمناه الجماهير”.

وأشار إلى أنه يعرف قطر وعادات المجتمع القطري ومعجب بها كثيرا.

واستطرد قائلا: "أبحث عن التطوير، كما أن الكرة القطرية تبحث عن التطوير، لذلك سنعمل سويًا من أجل التطوير، وأحد أسباب وجودي هنا هو كأس العالم 2022، وأتمنى أن أشارك رفقة المنتخب الكولومبي بالمونديال القادم في قطر، انا هنا في بلد المونديال، وأبحث عن تحقيق البطولات".

ولعب خاميس لعدة أندية في أوروبا أبرزها بورتو وريال مدريد وبايرن ميونخ.