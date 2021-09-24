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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معي مبلغ من مال حرام وأريد ان أخرجه.. فهل يجوز وماذا افعل لأبرئ نفسى أمام الله؟

المال
المال

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سائل يملك مالا، إن  السائل لم يوضح مصدر المال الذى يعتقد انه حرام وعليه فإن ماله بين أمور ثلاثة إما انه يعتقد انه كذلك من أرباح وفوائد ونقول ان ذلك المال بهذا الحال ليس حراماً. أو ان المال الحرام إن كان مصدره سرقة وهنا لابد من رده لصاحبه ان كان اخذ بغير حق.

 

وتابع: الأمر الأخير هو أن يكون المال تم التحصل فيه من امر حرام وبالتالى فعلى الانسان  التخلص منه والاستغفار والتوبة والعزم على عدم العودة لذلك.

 

ولفت امين الفتوى بالافتاء إلى انه يمكن التخلص من المال الحرام بإعطائه للفقراء والمساكين او ان تمول بها الامور العامة التى ينتفع بها سائر الناس.

الإفتاء المصرية أرباح وفوائد المال الحرام المال الفتوي

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