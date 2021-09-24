لا نية لتأجيل الدراسة.. التربية والتعليم تكشف تفاصيل فتح باب التطوع لسد العجز



قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد سيكون في موعده ولا يوجد أي نية لتأجيله، منوها إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم مليون و600 ألف موظف.





وأكمل “طارق شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: أنه تم تطعيم مايقارب من 65% من العدد المستهدف، حيث تسعى الوزارة إلى تطعيم الجميع قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لقرارات الدولة المصرية.





وأضاف أن الوزارة تعمل على سد عجز المعلمين من خلال التطوع المجاني للمعلمين، ولكن هناك نظام آخر للمتخصصين للمساهمة في العملية التعليمية بمقابل مدي وهو 20 جنيه للحصة.





ولفت إلى أن تفاصيل فتح باب التطوع لسد عجز المدرسين هي من حددت أسعار الحصص الإضافية وذلك وفقا للميزانية الخاصة بالتعليم.



