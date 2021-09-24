أستاذ طب أطفال بأمريكا تحذر من ارتفاع نسب الإصابة بكورونا بين الأطفال.. فيديو

قالت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ طب الأطفال وأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة نيوجيرسي، إن حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال بدأت في الزيادة مرة أخرى، معقبه: "27% من الحالات الإيجابية من الأطفال".

وأضافت "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "معظم العدوى للأطفال تكون خفيفة، لكن هناك بعض الأطفال تكون الإصابة شديدة عليهم ويتم وضعهم على أجهزة التنفس"، مردفه: "أصبح هناك حالة طوارئ في أمريكا".



وأشارت: "نسبة الذين حصلوا على الجرعتين من لقاح كورونا وصلت إلى 53% بأمريكا، والذين حصلوا على لقاح واحد تصل نسبتهم إلى 60%"، موضحه: "الذين لا يحصلون على اللقاح قد يكونوا السبب في إصابة الأطفال بفيروس كورونا".



بعد ترحيب أمريكا.. الهند تزف خبرا سارا عن لقاحات كورونا



قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس إنها ترحب بإعلان الهند أنها ستستأنف تصدير لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيدـ19”، بعد توقف دام لفترة طويلة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أعلنت الهند، هذا الأسبوع، أنها ستستأنف تصدير لقاحات فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت الهند، التي تعتبر أكبر منتج للقاحات فيروس كورونا في العالم، أوقفت تصدير اللقاحات في أبريل الماضي، للتركيز على تلقيح سكانها مع تفشي متحور دلتا من كورونا.



وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، إن جائحة فيروس كورونا قد تنتهي في غضون عام لأن زيادة إنتاج اللقاح يوفر إمدادات عالمية كافية.

وأضاف بانسيل، في تصريحات لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية، اليوم الخميس، أنه "بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن المحتمل أيضاً توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب"، وأشار إلى أن التطعيمات ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع.

وتابع "الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن السلالة دلتا شديدة العدوى. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا. فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى ".

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني العودة إلى الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام المقبل، قال: "اعتبارًا من اليوم، أعتقد أنه في غضون عام".