سيدة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب ملابسها الضيقة

نشرت سيدة من مشاهير تطبيق تيك توك في بريطانيا مقطع فيديو لتوضح المشكلة التي يقع فيها كثير من الفتيات اللاتي يرغبن في أن يظهرن بشكل أنحف فيقمن بإرتداء مقاس أصغر و ضيق.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة تعرضت لموقف محرج بسبب فستان ظهرت به أمام متابعيها عبر تيك توك و تعثرت في خلعه بسبب ضيق الفستان الذي توقف عند منطقة الصدر في جسدها و لم تتمكن من خلعه بسبب الضيق.

قالت السيدة أنها تعرضت لموقف محرج أمام متابعيها بعد أن فقدت القدرة على ان تتمكن في خلع ملابسها، و الأمر كان أسوء مما كانت تتصور فإنها بمجرد إرتدائها للفستان شعرت و كأن الملابس التصقت بجسدها و لا تتمكن من استكمال إرتدائه أو حتى خلعه.



أشارت السيدة إلى أن الأمر كان محرجا خاصة أنها قررت أن تسجل الفيديو لمتابعيها على الهواء، فوقعت في فخ الملابس الضيقة التي التحمت بجسدها، و بدأت تنادي على زوجها ليدخل إلى الغرفة و يحاول مساعدتها .



جدير بالذكر أن السيدة كانت تقوم بتسجيل الفيديو أمام متابعيها مما أصابها بالإكتئاب لفترة و منعها من تصوير الفيديوهات بسبب سخرية البعض منها في ذلك الموقف .