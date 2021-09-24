مخرج مسلسل 1% : العمل يقدم دراما واقعية تكشف معاناة ضعاف البصر.. فيديو

حل المخرج أحمد شفيق، ضيفا على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث "شفيق"، عن مسلسل 1% قائلا: "تحمست للفكرة التي كتبها فداء الشندويلى، لأن مثل هذه الأنواع من الدراما لم يتم تقديمها في الدراما المصرية من قبل".

وأضاف: "جلست مع غير المبصرين وذهبت لجمعية الوفاء والأمل، وقابلت مصابين بدرجات متفاوتة من مختلف الأعمار، وفيه بعض الناس بتشوف خيالات، والناس بدأت تقولي بنشوف مسلسلاتك وهما غير مبصرين".

وأشار: " العمل يسلط الضوء على تلك الفئة باعتبارها مهمشة في المجتمع، وبالتالي حقوقهم ضائعة، ونحاول من خلال المسلسل مساعدتهم وإنصافهم، فهم مثل فاقدي البصر تماما".