عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"7 أبواب جهنم".. كتاب يحكي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة لطارق شعبان

طارق شعبان
طارق شعبان

  
قضية معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، تغري دوماً بالكتابة عنها واستقصاء حقائقها، بما تحويه من تفاصيل إنسانية مختلفة كناتج طبيعي لظروف العالم غير المستقرة.


من جهته، قدم الموهبة الغنائية التونسية "طارق شعبان"، كتاب بعنوان 7 أبواب جهنم من تأليفه، الذي يعد نقلة مهمة في مسيرته الفنية، حيث نذر طارق شعبان حياته وسخر كل مواهبه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، غنى من أجلهم “سمفونية الانسان” و”ما تضحكش عليه” وغيرها من الأغاني التي انتصرت لشريحة مظلومة.

"ثقافة التنوع.. وقبول الآخر" ندوة لمنظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع مطرانية البحيرة

 قال طارق شعبان، انه اثر رجوعه إلى تونس سنة 2017 بعد غربة دامت 12 سنة اكتسب خلالها مهارات متعددة وفي جرابه كتاب بعنوان: “7 ابواب لجهنم ” هو عصارة تجربة ميدانية اكتسبها من خلال تعامله مع الأطفال على وجه الخصوص، وذلك من خلال جولاته الأوروبية والعربية والآسيوية على وجه الخصوص، منها اندونيسيا وماليزيا والهند والفلبين وتايلاند.

أضاف طارق شعبان، انه اراد ان يقدم الى بلده مشروع كتاب يدور محوره على التواصل وهي احدى الادوات التي امتهنها في بلجيكا. وصرح أن هذا الكتاب كتبه بلغة عربية مبسطة لكي يفهمها القارئ بسهولة، اختار كتابته بالعربية لانه اراد ان يكون الكتاب هدية لأبناء وبنات بلده، ليستطيعوا من خلاله أن يفيدهم في عالم أصبح التواصل أداة عيش أساسية فيه، الكتاب محاولة لتيسير عملية التواصل وتجاوز معوقاتها السبعة عبر الأذن واللسان والعين والفم والاعتقاد والاحترام وطرح السؤال، مؤكدا أن  ميزة الكتاب تعاطيه السلس مع هذه المفاهيم بوسائل بسيطة ومنهجية.

كتب طارق شعبان، اسم الكتاب بلغته الأم اللغة التونسية  "7 ابواب جهنم" احتراما للغته الام، ووضع الكتاب في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل نفس اسم الكتاب وشعره تحدي السبع إعاقات في ميدان التواصل، كما وضع ايضا في الصفحة  اسامي لعدة جمعيات خيرية، ووضع شرط الحصول علي الكتاب هو مساعدة أي جمعية خيرية ثم يرسل له الكتاب على الايميل الالكتروني،  وجذب كتاب 7 ابواب جهنم انتباه الإعلام التونسي والعربي.


والجدير بالذكر أن طارق شعبان احتضن مركز لعناية المتوحدين لأن نضاله دائما هو الاعتناء واحترام ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المصابين بمرض التوحد، وصرح انه سيطلق كتاب جديد يتحدث عن كيفية الخروج من التوحد.

 

 

7 ابواب جهنم معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة طارق شعبان

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

لماذا صلاة العشاء أربع ركعات ؟.. كثيرون لا يعرفون

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت يمنع الحسد والسحر؟

مسيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم بالغربية.. والأهالي يعلقون

ليالي العمر بالوسط الفني.. ابنة علا غانم وابن مصطفى قمر الأبرز.. ومنة عرفة تستعد

هل ارتفاع درجات الحرارة من نار جهنم ؟ معجزة كشفها النبي محمد

عمر طاهر : الكتب المزورة تباع بأسعار أغلى من الأصلية وحقوق الملكية مهدرة في مصر

شاهد ..توفير مظلات و اماكن استراحات بمعرض الكتاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة استجابة الدعاء بعد عدية يس

ما هي عقوبة تهريب البضائع.. قانون الجمارك يرد

شاب يشعل النيران في جسده أمام المواطنين في الشارع

البرهان: العالم يجمع بأن الأراضي مع حدود إثيوبيا هي سودانية

لمحبي التسارع .. لامبورجيني افنتادور رودستر موديل 2021 في الكويت| صور

هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف nova 9 المتطورة.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

رجعنا القاهرة.. شقيق عادل إمام يرد على شائعة إصابة الزعيم بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ