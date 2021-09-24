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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتقلت السلطات الإيطالية الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون المعروف بتنظيمه الاستفتاء حول انفصال الإقليم، والمطلوب في إسبانيا بتهمة التحريض على التمرد.

وقال غونزالو بويه محامي بوتشديمون، إن موكله "تم اعتقاله بعد وصوله إلى سردينيا بصفة برلماني أوروبي"، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه في الـ14 من أكتوبر 2019.

وكان من المقرر أن يشارك بوتشديمون في سردينيا في بعض الفعاليات الثقافية ويلتقي عددا من الساسة المحليين.

يذكر أن بوتشديمون يتهم في إسبانيا بالتحريض على التمرد وإهدار المال العام في أعقاب تنظيمه استفتاء مثيرا للجدل حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا عام 2017، لم تعترف الحكومة المركزية في مدريد بشرعيته.

وغادر بوتشديمون إسبانيا بعد إقصائه عن رئاسة حكومة كتالونيا وإخضاعه للتحقيق، حيث استقر في بلجيكا منذ 2017.

وأصدرت سلطات إسبانيا عفوا عن عدد من زعماء الانفصاليين في كتالونيا لم يشمل بوتشديمون.

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