كأس مصر .. موعد مباراة سموحة وبيراميدز اليوم والقناة الناقلة

يواجه فريق بيراميدز خصمه سموحة في كأس مصر اليوم الجمعة، على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة الكأس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز وسموحة في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة بيراميدز وسموحة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سموحة في كأس مصر

وضمت القائمة المختارة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف - محمد الجباس - محمود وادي

وفي إطار اللقاء نفسه اتفق الفريقان على أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما سيرتدي سموحة اللون الأبيض الكامل.