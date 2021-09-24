عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب من ذوي القدرات الخاصة يحصل على العديد من الميداليات في أنشطة رياضية عديدة.. فيديو وصور

صدى البلد

يوجد الكثير من الأصحاء الذين ينتظرون أن تأتي الفرص تحت أقدامهم، وهناك من يكد ويحاول مراراً وتكراراً في بناء مستقبله وإثبات ذاته ومعالجة ما تعثر عليه،وهذا ما فعله بطل  هذه القصة.

سيد محمد محروس،هو شاب من ذوي الهمم، تم تشخيصه منذ نعومة أظافره بالتراجع الذهني والتوحد، وذلك بعد تلقيه التطعيم ضد التيتانوس بطريقة خاطئة، وكانت الفيروسات الدخيلة علي جسده السبب في ذلك.

ومنذ أن علم والدته  بحالته، لم تتساهل في تركه والتسليم للواقع، وأخذته بيدها لمركز تأهيل متخصص في مثل حالة صغيرها،وبدأت معه رحلة الكفاح والصبر والمثابرة.

قررت الدكتورة عبير عبد الحميد والدة سيد، أن تتخصص في علاج مرضى التوحد بعد معايشتها لحالة ابنها، فكان لها اليد في مساعدته ومساعدة الأخرين، لذا شرعت في تدريبه للسباحة وملازمته لتأهله للتعامل مع الناس بشكل طبيعي، وكانت استجابته عالية فحصل علي العديد من شهادات التكريم والتي تتخطي ال ٥٠ شهادة بالإضافة إلي حصوله علي العديد من الميداليات الذهبية والبرونزية.

استمرت الأم النشيطة في التطوير من قدرات إبنها الشاب، ودربته علي الفروسية، حتي حصل على شهادة تقدير ودرع من اللواء ياسر مدير إدارة المدرعات لحصوله على الميدالية البرونزية في الفروسية في البطولة الوطنية للفروسية الأولمبياد الخاص المصري  بنادي القوات المسلحة المصرية منتخب مصر لذوي الهمم.

ويكمل محروس، دراسته بالمعهد العالي للسينما قسم تصميم الرسوم المتحركة، وحصل علي شهادة المهرجان السينمائى الدولى الأول لفنون ذوى القدرات الخاصة عن قصة جسمك ملكك للتوعية ضد التحرش الجنسي لأطفال ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد،وشارك كممثل في مسلسل "القضية ٤٠٤"والذي يجسد معاناة ذوي الإعاقة في المجتمع، كما حصل علي شهادة المواهب الذهبية في التمثيل.

ولم تنته قصة الشاب المكافح، فيواصل التدريب علي نفسه بشكل يومي بمساعدة والديه، ويطور نفسه في تصميم الرسوم المتحركة وهو هدفه الرئيسي الذي يتمني الوصول للعالمية من خلاله.

تأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة ذوي القدرات الخاصة الانشطة الرياضية

ترشيحاتنا

تونس .. "عبير موسى" ترد على قرارات قيس سعيد: سنتجه للمعارضة

دعاء فجر الجمعة للمهموم.. داوم على ذكره

مقتل شخص وإصابة 12 إثر إطلاق نار داخل متجر في أمريكا

بأحدث المعالجات.. Meizu تطلق رسميا ثلاث هواتف ذكية جديدة

معارضة أبل .. المفوضية الأوروبية تسعى إلى توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة

سيدة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب ملابسها الضيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ