حبس10 متورطين في أحداث المنصورية بأسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة دراو شمال أسوان مساء الخميس حبس 10 متهمين من المتورطين فى المشاجرة التى وقعت بقرية المنصورية منذ نحو أسبوعين وراح ضحيتها 4 أشخاص، بجانب إصابة 8 آخرين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت القيادات الأمنية بمشاركة مجموعات قتالية قد قامت بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان بشن حملات مكبرة على عدد من الأماكن ، وأسفرت عن ضبط 10 متورطين فى المشاجرة وبحوزتهم 6 أسلحة آلية.

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وتجدر الإشارة إلى أن قرية المنصورية بمركز دراو شمال أسوان قد شهدت منذ نحو أسبوعين نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية وأسطوانات البوتاجاز، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى إحتراق نحو 5 منازل، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت كردوناً أمنياً حول منطقة الأحداث بالقرية.

وأشارت التحريات، إلى أن خلاف نشب بين عائلتين بقرية المنصورية، وقد بدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية على حضانة طفليهما، ثم تطور الخلاف بينهما ليتدخل أفراد العائلتين، حتى تطورت الإشتباكات إلى حد إستخدام الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز وإشعال النيران فى عدد من المنازل بقرية المنصورية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من السيطرة على مشاجرة حاول فيها أحد الشباب إفساد حفل زفاف بقرية سلوا بحري بمركز كوم أمبو عن طريق إطلاق أعيرة نارية فى الهواء مساء الخميس، وألقى القبض على مجموعة من المتورطين فى الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين حاولا فيها إستخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور وجه مدير أمن أسوان بتدخل القوات، والتي سيطرت على الموقف دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن أحد الشباب تقدم لخطبة فتاة بقرية سلوا بحري وعندما رفضت أسرة الفتاة وزوجتها لشاب آخر، قام بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وذلك فى محاولة لإفساد حفل الزفاف ، وهو الأمر الذي قابله أصحاب الزفاف بالرفض واحتجزوا الشاب، وجاءت قوات الشرطة وجرت السيطرة على الموقف.