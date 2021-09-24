موجز السوشيال ميديا.. محمد الشناوي يثير الجدل بعد حذف صور زوجته.. سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بعد ساعات من مفيدة شيحة

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمد الشناوي يثير جدل رواد السوشيال ميديا بعد حذف صور زوجته على إنستجرام

اثار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الجدل لدى رواد السوشيال ميديا ، بعد مسح جميع الصورالتي تجمعة بزوجته «منة عصام»على مدار 11 عاما من الزواج عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وزعمت إحدى صفحات جماهير النادي الأهلي الشهيرة، انفصال محمد الشناوي عن زوجته، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بعد ساعات من مفيدة شيحة

أعلنت الإعلامية سهير جودة، انتهاء رحلتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعد ساعات من إعلان الإعلامية مفيدة شيحة مغاردتها للبرنامج ذاته.



وكتبت سهير جودة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011- سبتمبر 2021».

بإطلالة جريئة .. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم قصيرة للغاية باللون الأسود .

راندا البحيري تنشر صورا من تدريبها على الـ"كيك بوكس"

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت راندا البحيري وهي تمارس رياضة ال كيك بوكس من احدي الصالات الرياضية ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .