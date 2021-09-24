عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. محمد الشناوي يثير الجدل بعد حذف صور زوجته.. سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بعد ساعات من مفيدة شيحة

صدى البلد

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمد الشناوي يثير جدل رواد السوشيال ميديا بعد حذف صور زوجته على إنستجرام

اثار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الجدل لدى رواد السوشيال ميديا ،  بعد مسح جميع  الصورالتي  تجمعة  بزوجته «منة عصام»على مدار 11 عاما من الزواج عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وزعمت إحدى صفحات جماهير النادي الأهلي الشهيرة، انفصال محمد الشناوي عن زوجته، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بعد ساعات من مفيدة شيحة

أعلنت الإعلامية سهير جودة، انتهاء رحلتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعد ساعات من إعلان الإعلامية مفيدة شيحة مغاردتها للبرنامج ذاته.


وكتبت سهير جودة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011- سبتمبر 2021».

بإطلالة جريئة .. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم  قصيرة للغاية باللون الأسود .

راندا البحيري تنشر صورا من تدريبها على الـ"كيك بوكس"

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهرت راندا البحيري وهي تمارس رياضة  ال كيك بوكس من احدي الصالات الرياضية ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

محمد الشناوي محمد الشناوي وزوجتة الإعلامية سهير جودة جنى عمرو دياب راندا البحيري

ترشيحاتنا

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

أخبار التكنولوجيا|هواوي تعلن سلسلة هواتفها المتطورة نوفا 9.. سر الخط الأحمر تحت كومنتات فيسبوك

الرئيس السيسي: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.. ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة للمشير طنطاوي

أخبار الرياضة .. ضياء السيد يفجر مفاجأة عن الفيديو المسرب له بشأن الزمالك.. الأهلي يدعم موسيماني

أسطورة الكيك بوكسينج .. طالب بجامعة بنها يحصل على بطولة النخبة الدولية للمواى تاى.. شاهد

أخبار السيارات| جديد في مصر .. شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. أرخص 5 أنواع SUV في البحرين موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

المحكمة رفضت حبسه.. حكم غريب على شاب متهم باغتصاب فتاة

خصم 300 ألف جنيه .. 5 لاعبين لن توقع عليهم عقوبة الخطيب بعد خسارة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ