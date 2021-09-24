أخبار العالم| البرهان يتوعد المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.. بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

شهدت الساحة العالمية والدولية خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

وزير الري: إثيوبيا أمدتنا بمعلومات مغلوطة حول ملء سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري أمس الخميس، إن إثيوبيا زودت مصر بمعلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، وإنها ستتحمل مسؤولية ما تقوم به.

تونس .. "عبير موسى" ترد على قرارات قيس سعيد: سنتجه للمعارضة

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أن حزبها سيتموقع في المعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية، وذلك في تعليقها على القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

البرهان: العالم يجمع بأن الأراضي مع حدود إثيوبيا هي سودانية

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن العالم كله يجمع بأن الأراضي مع حدود إثيوبيا هي سودانية.

السودان .. البرهان يؤكد حصوله على معلومات استخباراتية عن المتورطين في محاولة الانقلاب

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كاملة الأركان وكانت ستدخل البلاد في دوامة، مؤكدًا أن لديه معلومات استخباراتية عن المتورطين في محاولة الانقلاب.

المنفي من الأمم المتحدة: مشكلة إخراج المرتزقة من ليبيا تشكل تحديا كبيرا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مساء الخميس، إن مشكلة إخراج المرتزقة من ليبيا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا.

مسئول أمريكي: لا مؤشر إيجابي على استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه لايوجد أي مؤشر إيجابي على أن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات في الوقت الحالي.

في اليوم الوطني الـ91..قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة رابعة للحوثيين تجاه السعودية

ذكرت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية .

تحرك عاجل للجيش اللبناني ونشر وحدات بالشوارع.. ماذا يحدث؟

اصدرت قيادة الجيش اللبنانية أن بيانا أكدت فيه أن وحدات الجيش تقوم في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين.

مجلس النواب الأمريكي يوافق على دعم القبة الحديدية بـ مليار دولار

صوت مجلس النواب الأمريكي الخميس، بالموافقة على قانون لدعم منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بمليار دولار، عقب رفض الديمقراطيين من قبل.

أول تعليق من رئيس وزراء إسرائيل على إقرار الكونجرس الأمريكي تمويل القبة الحديدية

قال رئيس وزراء إسرائيل، ناتالي بينيت الخميس، إن تصويت الكونجرس الأمريكي لصالح تمويل القبة الحديدية، يعتبر بمثابة رد قوي على جميع المشككين في دعم الولايات المتحدة لـ إسرائيل.

نداء حاسم من الإمارات للمجتمع الدولي بشأن أمن السعودية.. تفاصيل

عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية ، من خلال صاروخ باليستي، وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

طالب المجلس الرئاسي الليبي، أمس الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.



