لذيذ ومغذي.. توست بالبيض والمايونيز لإفطار شهي

تحتار الكثير من ربات المنزل، في اختيار وجبة إفطار لذيذة وشهية لأفراد أسرتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأطفالها بالإخص في وجبة الإفطار.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل توست بالبيض والمايونيز في المنزل بأسهل الخطوات، فهي من الوجبات التي يمكنك تحضيرها في وجبة إفطار.

مقادير ت وست بالبيض والمايونيز



٥ بيض مسلوق

٢ ملعقة كبيرة مايونيز

١ ملعقة كبيرة بصلة حمراء

٢ ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

ملح وفلفل

١ ملعقة صغيرة ليمون

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم

توست

زبدة



طريقة تحضير توست بالبيض والمايونيز



- بعد سلق البيض يفصل البياض عند الصفار

- يوضع المايونيز على الصفار ثم يضاف الثوم والبصل وعصير الليمون

- تضاف الكزبرة الخضرا ونقلب جيدا

- يقطع البياض مكعبات صغيرة ثم تضاف إلى خليط الصفار

- يتبل الخليط بالملح والفلفل ثم يضاف رشة بابريكا حسب الرغبة

- يقلب الخليط

- يدهن التوست بالزبدة من جهة ومن الجهة الأخرى يوضع خليط البيض ثم يغلق بقطعة أخرى من التوست ويدهن بالزبدة ثم يحمر التوست في الطاسة من جهة الزبدة ويقدم السندوتش