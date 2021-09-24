اليوم.. أحمد السعدني ضيف أبلة فاهيتا

يحل الفنان أحمد السعدني ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والسعدني، ويستعرض مواهبه المختلفة، ويجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية. كما تشهد الحلقة بعض الألعاب الطريفة التي يشارك فيها السعدني داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".

يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.