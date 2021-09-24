جامعة طنطا عن شرط تلقي لقاح كورونا لتسكين بالمدن: كل مؤسسة مسئولة عن طلابها

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على خلفية قرار اعتماد الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي لتسكين الطلاب بمدن جامعة طنطا، إن القرار جاء وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بأن كل جامعة مسئولة عن تطعيم طلابها بالكامل، مشيرا إلى أن جامعة طنطا من الجامعات السباقة في قرارات تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ، منذ شهور عديدة .

وأضاف محمود زكي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " "، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " : أن الجامعة بدأت في تنفيذ خطتين متوازيتين لتطعيم أكبر عدد من الطلاب ، وتعتمد الخطة الأولى على إرسال الفرق الطبية للكليات المختلفة ، وتطعيم جميع العاملين والطلاب ، وفقا لجداول خاصة ، وذلك لتفادي التزاحم ، إلى جانب خطة أخرى تعتمد على الوحدة المركزية بالمجمع الطلاب ، وهي وحدة مميزة للتسجيل للحصول على اللقاح .

وتابع رئيس جامعة طنطا ، أن الجامعة وضعت شرط الحصول على اللقاح للتسكين بالمدينة الجامعة ، كإجراء احترازي للتأكد من حصول جميع الطلاب على جرعة اللقاح ، والتي يتم تسجيلها على الكارت الذكي للطالب ، والذي يعتمد حصوله على جرعة التطعيم .

وأشار إلى أن الجامعة تتعاون بشكل مباشر مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتنظيم عملية التسجيل للقاح ، وتم االوصول لاتفاق تطعيم الطلاب فورا عقب التسجيل ، دون انتظار تصريح وزارة الصحة .

وتابع: "نطالب الطلاب التسجيل لطلب اللقاح أون لاين لتوفير الوقت على العاملين والطلاب ، وتجنب التزاحم ، ومن ثم التوجه برقم التسجيل للوحدات المركزية لتلقي اللقاحات .