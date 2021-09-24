مندوب عمان بالأمم المتحدة: نولي أهمية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن تقدير بلاده العالي للدور الإيجابي لسلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق لما تبذله من جهود لتسهيل الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة في اليمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التشاوري المشترك لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جانبه أكد الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في مداخلة أمام الاجتماع الوزاري المشترك على أن هذه الجهود سوف تستمر لمساعدة الأشقاء اليمنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، وفقا لصحيفة الرؤية العمانية.

وأوضح مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن السلطنة تولي أهمية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة.