فيديو| إشادات دولية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. تفاصيل

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي" تقريرا بعنوان، إشادات دولية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ووفقا للتقرير، تتواصل الإشادات الدولية بالتطورات الكبيرة التي حدثت فى مصر بالفترة الأخيرة، خاصة بما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير سكن كريم للمواطنين، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا ضمن المبادرة.

وأشادت الأكيونوميست وقالت، إن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.



ومصر ستشهد أعلى معدل نمو فى صناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021 وفقا لمؤشر، كما ذكر برنامج الأمم المتحدة أن الدولة المصرية أبهرت التزاما جادا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت إستراتيجيات شاملة وناجحة حققت نتائج جيدة.



ومؤخرا فازت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة بالموستوطنات البشرية 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعية أمنة وبأسعار معقولة.

