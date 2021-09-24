عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيديو| إشادات دولية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. تفاصيل

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر  فضائية "الأولي" تقريرا بعنوان، إشادات دولية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.


ووفقا للتقرير، تتواصل الإشادات الدولية بالتطورات الكبيرة التي حدثت فى مصر بالفترة الأخيرة، خاصة بما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير سكن كريم للمواطنين، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا ضمن المبادرة.

وأشادت الأكيونوميست وقالت، إن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.


ومصر ستشهد أعلى معدل نمو فى صناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021 وفقا لمؤشر، كما ذكر برنامج الأمم المتحدة أن الدولة المصرية أبهرت التزاما جادا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت إستراتيجيات شاملة وناجحة حققت نتائج جيدة.


ومؤخرا فازت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة بالموستوطنات البشرية 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعية أمنة وبأسعار معقولة.
 

إشادات دولية المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير سكن كريم للمواطنين صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية توفير السكن اللائق

ترشيحاتنا

ما الفرق بين “التطوع المجاني” و "التعاقد بالحصة" لـ سد عجز المعلمين ؟ | تفاصيل

دعاء يوم الجمعة المباركة.. أدعية مستجابة مجربة

الدولار الكندى بـ12.45 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-9-2021

هونر تطلق هواتف Honor Magic3 بتقنية جديدة مع تزامن طرحها عالميا

ضربة جديدة لـ برشلونة.. كومان يغيب عن مواجهة ليفانتي

نائب وزير خارجية بيلاروس: مصر أحد شركائنا الأساسيين في أفريقيا والشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها بعد عودتها لـ مصر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ