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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن الموجة 18 لإزالة وخلال 10 أيام

شعراوي: إزالة 5200 مبنى مخالف و2200 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

ازالة التعديات الموجة
ازالة التعديات الموجة ال18

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،  تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولي من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و 776 ألف متر مربع ، موضحاً أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبنى مخالف على مساحة 177 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع ، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبنى مخالف على مساحة 25 ألف متر مربع ، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير الذى تلقاه اللواء شعراوى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2208 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لمساحة 10789 فدان ، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة وبنى سويف 212 حالة والمنوفية 220 حالة والغربية  288 حالة والأقصر 127 حالة.

وأكد محمود شعراوى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية، مشددا على المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون ، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/221 وحتى 26/11/2021 ، وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع ، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان .

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محمود شعراوي الموجة 18 لإزالة التعديات املاك الدولة وزير التنمية المحلية اللجنة العليا لاسترداد الاراضى

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