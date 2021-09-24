نائب وزير خارجية بيلاروس: مصر أحد شركائنا الأساسيين في أفريقيا والشرق الأوسط

استضافة مصر مقرالمنظمة المحلية الافريقية..

أكد نائب وزير خارجية بيلاروس ميكالاي باريسيفيتش تقدير بلاده الكبير للعلاقات مع مصر وتطلعها لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات في ضوء أن مصر تعد واحدة من الشركاء الأساسيين لها في أفريقيا والشرق الأوسط، وقال "إننا نتمتع بأعلى مستوى من العلاقات بفضل المؤازرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وألكسندر لوكاشينكو".



جاء ذلك في حديث خاص لنائب وزير خارجية بيلاروس لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل مغادرته القاهرة اليوم الجمعة.. حيث أجرى خلال زيارته لمصر مشاورات سياسية مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية تناولت تقييم مجمل التعاون الثنائي وأجندة القضايا الثنائية المتنوعة والتطورات الأخيرة في المنطقة.



وأكد أهمية عقد هذه المشاورات للمرة السادسة لأنها تثري الحوار وتدعم التفاهم المشترك وتعطي دفعة أكبر للتعاون الذي يشهد تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، موضحا أن المشاورات بحثت سبل دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والثقافة والتعليم والسياحة والتعاون المشترك في المنظمات الدولية.



وأوضح أنه أجرى مباحثات خلال زيارته للقاهرة مع المسئولين في وزارة التجارة تطرقت إلى أولويات التعاون الثنائي وسبل تعزيز مناخ الاستثمار في كلا البلدين وكذلك مباحثات مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومع رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري – البيلاروسي وعدد من رجال الأعمال المصريين الذين يهتمون بالتعاون مع بيلاروس، فضلا عن مباحثاته مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خليل إبراهيم الذوادي.



وقال "إن مصر وبيلاروس سيحتفلان العام المقبل بذكرى مرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما"، موضحا "أننا نخطط إقامة عدد من الأنشطة العام المقبل من بينها عقد اللجنة العليا للتعاون الثنائي والحوار السياسي برئاسة وزيري الخارجية وكذلك عقد اجتماع لجنة التجارة المصرية – البيلاروسية المشتركة برئاسة وزيري التجارة من البلدين".



كما أنه من المخطط تنظيم عدة فعاليات ثقافية مثل "يوم بيلاروس" تحت رعاية المجلس الأعلى للثقاقة وكذلك معرض للمنتجات البيلاروسية وفعاليات رياضية بين الفرق المصرية والبيلاروسية برئاسة وزيري التجارة.



وعن التأشيرات.. قال "إن مصر تبنت قرارا هاما الشهر الماضي يقضي بمنح تأشيرات للبيلاروسيين فور وصولهم للمطارات المصرية والذي من شأنه سيسهم في زيادة أعداد السائحين البيلاروسيين للبلاد بينما اتخذ الرئيس لوكاشينكو قرارا بإعطاء المصريين الذين لديهم تأشيرة تشنجن حق دخول البلاد من خلال المطارات وذلك لمدة لا تزيد على 30 يوما".



وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر وبيلاروس بلغ 5ر42 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بينما وصلت التجارة الثنائية إلى 6ر79 مليون دولار عام 2020، مضيفا أن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحث خلال زيارته لمينسك الشهر الماضي سبل زيادة تجارة السلع الغذائية بين الجانبين ودعم التعاون في مجال التجارة الإلكترونية في السلع الاستراتيجية.



وأضاف نائب وزير خارجية بيلاروس "أن السنوات الأخيرة شهدت تبادل زيارات رفيعة المستوى حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي مينسك بينما زار الرئيس لوكاشينكو مصر مرتين"، معربا عن أمله أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة أخرى لمينسك العام المقبل.

