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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة جديدة لـ برشلونة.. كومان يغيب عن مواجهة ليفانتي

رونالد كومان المدير
رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة

تأكد غياب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة ليفانتي، المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وحصل رونالد كومان على بطاقة حمراء، خلال الوقت بدل الضائع من مواجهة برشلونة وقادش، أمس الخميس، بسبب اعتراضه على  قرارات حكم اللقاء.

وسقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام قادش، على ملعب "رامون دي كارانزا"، فى ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ليواصل البلوجرانا نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة.

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ويحتل فريق برشلونة المركز السابع، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 9 نقاط.

 

موقف إدارة برشلونة من إقالة كومان بعد التعادل مع قادش
 

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف نادي برشلونة من إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بعد التعادل مع قادش في الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن برشلونة لن يتعجل إقالة كومان.

وأوضحت أن مجلس إدارة البلوجرانا يثق في كومان، حيث سيظل مدربًا للفريق، حيث ستحدد النتائج القادمة موقفه من الرحيل من عدمه.

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