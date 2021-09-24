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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نقص سائقي الشاحنات يجبر بريتيش بتروليوم على إغلاق محطات وقود ببريطانيا

محطات بريتيش بتروليوم
محطات بريتيش بتروليوم

اضطرت عملاق الوقود بريتيش بتروليوم BP لإغلاق عدد من محطات الوقود مؤقتا في المملكة المتحدة بسبب النقص الوطني في سائقي الشاحنات الثقيلة، مما حال سبب اضطراب في سلاسل التوريد ونقص حاد في إمدادات البنزين و الديزل.

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، تسببت مشكلة السائقين في حدوث تأخيرات في سلسلة التوريد، وبالرغم من الظروف الصعبة أعلنت BP أنها في طريقها لحل الأزمة بكل الطرق وستعمل جاهدة لإعادة دورة سلاسل التوزيع إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وقال بيان لشركة بريتيش بتروليوم: "نحن نواجه مشكلات تتعلق بإمدادات الوقود في بعض مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بنا في المملكة المتحدة، وبالتالي فقد اضطررنا آسفين لإغلاق عدد قليل من المحطات الخاصة بنا  مؤقتًا بسبب نقص كل من البنزين والديزل"، وأوضح البيان أن "التأخير في إمدادات الوقود بسبب اضطرابات في سلاسل التوريد، والذي تأثر بنقص السائقين على مستوى المجال في كل أنحاء المملكة المتحدة، ونحن نعمل جاهدين لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

أشارت عدة تقارير إلى أن "عشرات" من محطات الوقود المملوكة لشركة بريتيش بتروليوم تعاني حاليًا من نقص، فيما قالت رئيسة قسم التجزئة في شركة بريتيش بتروليوم، هانا هوفر، إنه من الأهمية بمكان أن تتفهم الحكومة الوضع الحرج والملح الذي نعيشه، ووصفت هذا النقص بأنه "سيء، سيء للغاية.

أفاد موقع "أوتو كار"، أن بريتيش بتروليوم BP لديها "ثلثي كمية المخزون من البنزين والديزل المطلوبة في محطات وقودها بالمدن وهي على وشك النفاد لأنها تنخفض بسرعة كبيرة".

في حال توافر الوقود سيتم إعطاء الأولوية لمحطات خدمة الطرق السريعة للحفاظ على المستوى الطبيعي للوقود، ولكن لن يتم إعادة تخزين الوقود في محطات المدن والشوارع العامرة بالمارة إلا كل يوم ونصف.

بريتيش بتروليوم سلاسل التوريد البنزين الديزل الشاحنات الثقيلة

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