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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يحتفل بيوم التراث الجنوب إفريقي

موسيماني
موسيماني

احتقل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بيوم التراث الجنوب إفريقي والذي يوافق اليوم 24-9-2021.

ويتم الاحتفال في جنوب إفريقيا باليوم التراث وذلك في ذكري توحيد القبائل والتراث الثقافي لهم

في سياق آخر نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة مجمعة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني دعماً له بعد توجيه حملة قوية عليه والهجوم القوي بعد الهزيمة من طلائع الجيش في لقاء السوبر.

وكتبت الصفحة معلقة على الصورة: "لا تنظر للخلف.. نحن نثق بك".

وكان توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة  ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى  لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع  وحسن مجدي

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي

كما سجل للاعبي الأهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط

وأهدر كلا من بدر بنون وقفشة  ومحمد شريف  للأهلي  وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش.

موسيمانى الأهلى جنوب افريقيا طلائع الجيش السوبر المصري

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