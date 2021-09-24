كوريا الجنوبية: ندعم الحكومة السودانية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة

أكدت كوريا الجنوبية أنها ستواصل دعم جهود الحكومة الانتقالية السودانية تجاه الديمقراطية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية تشوى يونغ سام - في بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية - " إن حكومتنا تلاحظ أن الحكومة الانتقالية في السودان، أصبحت قادرة على المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي من خلال التغلب على الخطوة المناهضة للديمقراطية، المتمثلة في محاولة الانقلاب في الخرطوم".



وأضاف: "سنواصل دعم جهود الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية".

