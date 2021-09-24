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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أستطيع قبوله.. ماذا قال بطرس الراعي عن الصهاريج الإيرانية القادمة للبنان؟

لبنان
لبنان

ألتقى البطريرك اللبناني بطرس الراعي بقصر بعبدا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة.

ووفقا لليبنانون ديبايت، هنأ الراعي اللبنانيين بالحكومة الجديدة لافتا إلى أنه :"تفتح طاقة الأمل لأنّنا كنّا نعاني من غياب وجود حكومة وتحدّثت مع الرئيس اللبناني في كافة القضايا المعيشية والاقتصادية والتربوية وملفّ المحروقات".

وتابع بطرس الراعي، أن "أملنا كبير بأنه طالما هناك حكومة وأشخاص ممتازون في الحكومة لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام وأن تعود الحياة كما كانت شرط ألا يتعاطى السياسيون بالحكومة والوزراء والعدالة وألا تتعاطى الطوائف بالعدالة فنحن بلد يفصل بين الدين والدولة".

وعن دخول الصهاريج الإيرانية إلى لبنان، قال البطريرك الراعي: "من غير المسموح إدخال صهاريج مازوت تحت سلطة أمنية هي الجيش السوري وحزب الله وهذا يعتبر انتقاصاً للسيادة اللبنانية ولا أستطيع قبوله".

بطرس الراعي الرئيس اللبناني ميشال عون ميشال عون قصر بعبدا اللبنانيين الحكومة الجديدة

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