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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مئوية نادي المعادي.. علاء فهمي: لا مجاملة للاعبين والروح الرياضية أهم شئ

علاء فهمي
علاء فهمي

أكد المهندس علاء فهمي رئيس نادي المعادي الرياضي واليخت علي تربية الاعبين والناشئين علي مبدأ الروح الرياضية مشيرا الي أن هذا أهم ما يميز النادي . 

 

وأضاف علاء فهمي خلال تصريحات خاصة لصدي البلد :لا يتم مجاملة أحد من اللاعبين لخلق الناحية التنافسية الشريفة بين اللاعبين والرياضة مكسب وخسارة .

 

وأكمل : الذي يخرج عن الروح الرياضية بي يتم معاقبته بشدة حتي صبح عبرة للأخرين ، ونحن نعطي جميع الألعاب فرصة لتحقيق الأهداف التي يتم وضعها منذ بداية الموسم .

 

وعن إنجازات الألعاب الرياضية قال علاء فهمي : الفرق الرياضية حققت 1200 مركز مختلف خلال 31 لعبة ونطمح في الموسم الجديد تحقيق 1500 مركز مختلف ونمتلك فرق في الدوري الممتاز مثل كرة اليد ، والهوكي وتنس الطولة حققت العديد من الإنجازات نادي المعادي منذ 100 سنة يهتم بالألعاب الرياضية

وأشار علاء فهمي خلال تصريحاته أن نادي المعادي هو نقطة بداية لعبة الإسكواش في مصر

وقال علاء فهمي : احمد اللبان والمهندس مصطفي شبانة الله يرحمهم اخرجوا أجيال السكواش مثل  أحمد برادة وأمنية عبد القوي وعمرو شبانه وعمر البلصي ومحمد سعيد وهشان اللبان وهم البذرة الرئيسية للإسكواش في مصر .

وأختتم علاء فهمي تصريحاته قائلا : بجانب الاسكواش لنا باع كبير في التنس ويتم تجديد الفرق في كافة الألعاب الرياضية ونحن نحقق نتائج مميزة في الجمباز الايقاعي الدولي والسلاح لدينا اعداد غير مسبوقة والسباحة نمتلك 3000 لاعبا في السباحة وتم افتتاح مدينة رياضية وفي فرع القطامية عملنا ملعب فروسية علي اعلي مستوي وحمامات سباحه ويتم تحديث النادي بشكل دوري

علاء فهمي نادى المعادى

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