الجمهور يطارد ريهام حجاج.. لهذا السبب

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لعد إعادة نشر صورة لها هي وزوجها محمد حلاوة أكثر من مرة من خلال خاصية الأستوري.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة ريهام حجاج، وزوجها محمد حلاوة، بعد نشرهما لها أكثر بشكل متكرر على “إنستجرام”.

مشوار ريهام حجاج الفني

يذكر أن بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي.

وانتقلت ريهام حجاج ، للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم.

شاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

وشكلت ريهام حجاج دويتو ناجح مع الفنان عمرو سعد وقدما سويا مسلسل يونس ولد فضة، ووضع أمني، وفيلم مولانا ونالت العديد من الإشادات بأدوارهما المشتركة.