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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

71.5% من موظفي الحكومة يتلقون لقاح كورونا بالوادي الجديد

وكيل الصحه
وكيل الصحه

انتهت مديرية الشئون الصحية والسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من تطعيم 71.5% من إجمالي موظفي الحكومة والقطاع العام في مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراها ضد فيروس " كورونا" المستجد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه ، إن المستهدف تطعيمهم ضد فيروس كورونا من موظفي الحكومة بالمحافظة 33971 موظفًا وجرى الانتهاء من تطعيم 24293 موظفًا بواقع 71.5% من إجمالي موظفي الوادي الجديد ويتبقى 4057 موظفًا جاٍر تطعيمهم.

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وأضاف محروس، أن المديرية تواصل أعمال تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا بالمحافظة من خلال الفرق المتحركة والثابتة مع التركيز على سرعة إنهاء تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث جرى تطعيم 11867 موظفًا بقطاع التعليم من إجمالي 15769 موظًفا بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

من ناحية أخرى، انتهت مديرية الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، من فحص توقيع الكشف الطبي لـ68% من إجمالي المستهدفات من سيدات المحافظة بالمبادرة الرئاسية " صحة المرأة".

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان ، إن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية في 32 موقعًا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، مشيرًا إلى أن المستهدف فحصه خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة خلال تنفيذ المبادرة.

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