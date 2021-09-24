عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص بالقاهرة بحوزته سبيكة ذهبية مسروقة من العبور

سبيكة ذهب
سبيكة ذهب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة قيام شخص بعرض سبيكة ذهب للبيع "مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية" بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ، أمكن ضبطه ، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية ، وبحوزته سبيكة ذهب تزن حوالى 50 جرام "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدرها إعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص" يحمل جنسية أجنبية" يعمل بمصنع ذهب - كائن بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب" المغافلة" .

وبإستدعاء المجنى عليه صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الله تعالى حرص على مواساة الأنبياء والأولياء في محنتهم

فرصة أخيرة.. إنبي طوق نجاة موسيماني أمام جماهير الأهلي

بخطوة واحدة.. كيف تحافظ على حياة شخص تعرض لـ العض من سمكة قرش

كل ما تريد معرفته عن خدمات برنامج سكني السعودي

وزيرة الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في أسوان اليوم

وزير دفاع طالبان يأمر بشن حملة ضد انتهاكات عناصر الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإصابات تخطت الـ 700 حالة.. احذر عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

مفاجآت سارة عن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ