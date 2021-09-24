قطع المياه عن منطقة شرق المحطة بمدينة أشمون يومي السبت والإثنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه عن منطقة شرق المحطة بالكامل بمدينة أشمون يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعه السادسة مساءً من نفس اليوم ويوم الإثنين من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد وربط الشوارع الفرعيه علي الخطوط الجديده بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة أشمون.

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

