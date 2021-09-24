مركز لتطعيم المسافرين بمستشفى المنصورة العام الجديد

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء تشغيل مركز جديد لتطعيم المسافرين بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا" بداية من اليوم الجمعة ليصبح عدد مكاتب المسافرين 31 مكتب سفر منتشرون في جميع مراكز وقرى محافظة الدقهلية .

وقال وكيل الوزارة إنه على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر أن يقوم بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح.

www.egcovac.mop.gov.eg

والتوجه فورا بعد التسجيل لأقرب مركز مسافرين للتطعيم حتى لو لم يصل له رسالة بالموعد وسيتم عمل اللازم له وذلك تيسيرا على المواطنين من ابناء محافظة الدقهلية.

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