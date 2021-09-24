الكرملين حول دعوة طالبان لموسكو : نراقب تصرفاتهم والتشكيل النهائي للسلطة في أفغانستان

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على إمكانية دعوة حركة "طالبان" المحظورة في روسيا لزيارة موسكو، أن الكرملين يراقب تصرفات هذه الحركة والتشكيل النهائي للسلطة في أفغانستان.



وقال بيسكوف للصحفين اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول احتمال دعوة طالبان لزيارة موسكو: "نحن مثل الغالبية العظمى من البلدان في العالم نفضل حاليا أن نراقب عن كثب ما تفعله طالبان في أفغانستان".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" نحن أيضا نراقب التشكيل النهائي، الذي ستتخذه السلطة في هذا البلد ، وكيف سيتم ضمان تنفيذ الوعود السابقة"، مشيرا إلى أن بلاده تراقب كل هذا بشكل وثيق جدا .

