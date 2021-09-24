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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقال فلسطنيين
اعتقال فلسطنيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 8 فلسطينيين من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية، من ضمنهم أسيران محرران.


وأوضح نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل الشاب علي تيسير زكارنة،عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة، والأسير المحرر أحمد خالد أبو حمد (29 عاما) من بلدة عقابا شمال محافظة طوباس، بعد مداهمة منزل ذويه، والأسير المحرر ساهر حسن الخضور من بلدة بني نعيم، على مدخل بلدة يطا، وأسماء عاصي (29 عامًا) من بيت لقيا غربًا عقب دهم منزل ذويها بالبلدة برام الله .


وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص من بلدة بدو شمال غرب القدس، وهم (تقي الدين زهران، وإبراهيم زهران، وعبد الجبار إبراهيم)، فيما اعتقلت من بيت لحم المواطن مهدي أحمد نواورة قرب مسجد بلال بن رباح.
 

الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية يعتقل نادي الأسير الفلسطيني القدس

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