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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وتوفير العلاج لــ1600 مواطناُ في قافلة طبية ببنى سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام، العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة". 

 

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ،لمناقشة تقرير بشأن نتائج  القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف يومي "الأربعاء  والخميس 22 و23 سبتمبر الجاري"مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات(الباطنة ، الأطفال،العظام ، الأسنان ،الرمد، الجراحة،النساء،الجلدية ،تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة ،حيث تم الكشف على 1621 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان ،  معمل دم  53،معمل طفيليات 58 ،حالات  الأشعة 17 ،استصدار  4 قرارات نفقة دولة ، تحويل عدد  11  حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج. 

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وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا.

 بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل. 

 

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمة الرعاية الصحية محافظ بني سويف وحده صحيه القيادة السياسية

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