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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى .. التطورات الصحية لـ زوجة وأبناء حمادة هلال

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى .. شاهد
 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أول صورة لها بعد خروجها من المستشفى من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام”.

أفضل الاحتفاء بالأحياء .. محمد رياض يكشف أسماء المكرمين بمهرجان المسرح القومي
 

قال الفنان محمد رياض خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح القومي: " هنالك تكريم خاص للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وكان لدي وجهة نظر في فكرة المكرمين، اتمنى بشكل شخصي ان يكون المكرمين هما "العايشين حاليا" ، طبعا مع احترامنا لكل الفنانين، ولكن المكرم الذي يعيش بيننا يشكل التكريم له فرقا كبيراً .. واذا تم تكريمي اتمنى ان اكرم وانا حي".

 

في ليلة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.. تألق عبادي الجوهر وهدى الفهد
 

في ليلة الاحتفال بالوطن، التي اقيمت برعاية الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، اكد الجميع في مناسبة ذكرى "اليوم الوطني 91 " ان المملكة العربية السعودية دوما "هي لنا دار" ، فرفرفت الاعلام، وتوشح مسرح جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض باللون الاخضر، وتلاحمت الاحاسيس ، وتعالت الايادي تصفيقا.

 

بعد مغادرة مفيدة شيحة.. هبة الأباصيري وإيمان عز الدين ينضمان لـ الستات مايعرفوش يكدبوا
 

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” انضمام كل من الأعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين للبرنامج.

 

الجمهور يطارد ريهام حجاج.. لهذا السبب
 

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لعد إعادة نشر صورة لها هي وزوجها محمد حلاوة أكثر من مرة من خلال خاصية الأستوري.

 

محمد رمضان ينشر صورة له بجانب سيارته.. ويعلق: في طريقي إلى صلاة الجمعة
 

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

بعد تعرضه لأزمة صحية.. خروج نضال الشافعي من المستشفى
 

خرج الفنان نضال الشافعي، من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.

 

لم أقصر مع أي شخص تزوجته.. أبرز تصريحات نيللي كريم مع سمر يسري
 

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “يوم ليك” مساء الخميس مع الإعلامية سمر يسري، نستعرض لكم أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:

بدء عرض حكاية عقبال عوضك لـ مي كساب غدا
 

يبدأ عرض حدوتة “عقبال عوضك” لـ مي كساب، من مسلسل “إلا أنا” غداً السبت عبر قناة سي بي سي وسي بي سي دراما.

 

ياسمين عبد العزيز تودع غرفة المستشفى في سويسرا وتعود إلى مصر.. شاهد
 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة صور من غرفتها بالمستشفى في سويسرا من خلال خاصية الاستوري على تطبيق “انستجرام” لتعلن عودتها إلى مصر وإنتهاء فترة علاجها هناك.

تعرضوا لحادث سيارة ..التطورات الصحية لزوجة وأبناء حمادة هلال
 

تصدر اسم الفنان حمادة هلال، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحه بتعرض زوجته وأبنائه لحادث سيارة.

 

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