عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 شيشة وتحرير محاضر لمطاعم ومقاهى مخالفة

نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمستشفى ملوى التخصصي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع المرضى بمستشفى ملوى

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، على مستوى جميع مراكز المحافظة، لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا، بمتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، وأقسام العزل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، كذلك متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكثيف الحملات على المطاعم، والمقاهي، والكافتيريات، ووسائل النقل العام، ونسب استيعاب المواطنين، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية.

 

وتابع نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل أقسام العزل بمستشفى ملوي التخصصي، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عمر، مدير المستشفى، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية، والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتوافر الأكسجين.

 

واطمئن نائب المحافظ على المرضى، وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، مناشداً إياهم بضرورة توعية ذويهم بضرورة التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، لما يمثله ذلك من وقاية، لهم ولأهاليهم، من تبعات ذلك المرض.

 

وقاد نائب المحافظ حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشوارع مدينة ملوي، حيث تفقد نائب المحافظ، عددا من المقاهي والمطاعم، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيشة، بعدد من المقاهي، التي تم تشميعها، كما تم تحرير عدد من المحاضر لمطاعم ومقاهي، لمخالفة تطبيق الإجراءات والتكدس، وعدم وجود تباعد بين المواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط بدروم تم استخدامه في غير الغرض المخصص له، حيث كان يستخدم كمكان لصنع مخبوزات، وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

المنيا المستلزمات الطبية محافظ المنيا فيروس كورونا المستجد المواطنين الكمامات الواقية الإجراءات الوقائية والاحترازية نائب المحافظ لمستلزمات الطبية المستلزمات الطبية والوقائية التخصصي المطاعم والمقاهي

موضوعات متعلقة

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1485 مواطن بمغاغة

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان| قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر والشيوخ 5 ..حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه .. عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة.. عودة مصر لسوق السندات الدولية بطرح قيمته 3 مليارات دولار .. البترول: توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز .. تشكيل أول مجلس أعمال مصري سويدي

اخبار التعليم .. حقيقة التعاقد مع المتطوعين للعمل بالمدارس.. لا صحة لصور كتاب أحياء الثانوية العامة على فيسبوك.. التعليم المدمج بجامعة عين شمس يعلن عن نتائج القبول

شحنة واحدة كل 3 أسابيع.. هيونداي تروج لكونا الكهربائية

هاني حتحوت يحتفل بخطوبته على عالية كريم في حفل عائلي

محافظ بورسعيد: تطعيم ١٠ آلاف مواطن ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر والشيوخ 5 من الشهر نفسه

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ