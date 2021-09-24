تصدير 4850 طن ملح إلى إيطاليا عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة JAOHAR RAVENNA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 103 أمتار بغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4850 طن ملح إلى إيطاليا.



وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين بينما متواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 7 سفن.في حين سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.