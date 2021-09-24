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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي النصر السعودي يفاوض مساعد بيب جوارديولا

دومينيك - جوارديولا
دومينيك - جوارديولا

كشف تقرير صحفي، عن تلقي دومينيك تورنت المساعد السابق لـ بيب جوارديولا عرضا لتدريب نادي النصر السعودي .

وحسب تقرير لـ ماتي موريت فإن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع مساعد جارديولا السابق لتولي مهمة قيادة الفريق خلل الفترة المقبلة.


وكان نادي النصر السعودي قد قرر إقالة البرازيلي مانو مينيزيس من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج السلبية التي حققها خلال الفترة الماضية .

ويمتلك دومينيك تورنت عرضا أيضا لتدريب نادي غرناطة في الدوري الاسباني ومازال يفاوض بين العرضين .

ويحتل نادي النصر السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 9 نقاط . 

جدير بالذكر كان دومينيك من بين مساعدي بيب جوارديولا حينما بدأ مسيرته في عام 2007 مع برشلونة واستمر معه لمدة 11 عاما 

دومينيك تورنت بيب جوارديولا النصر السعودي

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