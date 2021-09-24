الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

وضعت لجنة التخطيط بالأهلي كل السيناريوهات الخاصة بمصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم سواء دعمه بمدرب عام أو رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني عن القلعة الحمراء .

وكلفت اللجنة، أمير توفيق مدير التعاقدات، بترشيح عدد من الأسماء صاحبة التجارب الناجحة في الشرق الأوسط والدرويات العربية والقارية علي وجه التحديد.

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي فكرة تواجد رينيه فايلر المدير الفني السويسري السابق للفريق ضمن الترشيحات؛ في ظل طريقة رحيله في وقت حرج عن صفوف الفريق، ورغم الترشيحات وبدء إعداد قائمة للمدربين لكن لم يتم حسم موقف المدير الفني بشكل نهائي حتي الأن وإن كانت فرص بقائه تبدو صعبه للغاية في ظل علاقته التي توترت بشدة مع إدارة الاهلي وجماهيره وقبلها اللاعبين .

وظهر رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة في الصورة للتواجد كمدرب عام مع موسيماني حال بقائه، أو في الجهاز الفني الجديد للفريق.

ومن المقرر ان يعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع المدير الفني واللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة للم الشمل ومحاولة عبور عقبة انبي المقرر لها مساء غد في دور الــ16 لكأس مصر، خاصة أن وداع البطولة يعني خسارة اللقب الثالث علي التوالي بعد الدوري وكأس السوبر والأمور لا تحتمل قبل الدخول في إنتخابات مجلس الإدارة يوم 26 نوفمبر المقبل وربما يفتح أبواب دخول مرشحين جدد في تلك الحالة.

