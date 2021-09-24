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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش رخامة.. نشوى مصطفى توجه رسالة للمتزوجين.. فيديو

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة للمتزوجين، قائلة: "رسالة لكل زوج بلاش تتكلم عن مراتك قدام حد بطريقة مش كويسة".


وأضافت خلال تقديمها برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»: «اتكلم عن مراتك بكل حب وقول الحاجات الحلوه أما الحاجات الوحشة بينك وبينها".


وأشارت: "عايزه أقول للستات مش كل زعله تقولي مش هينفع نعيش مع بعض، بلاش رخامة وحبوا بعض وعيشوا في سعادة".

وقالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها تحب المرح والتفاؤل والطاقة الإيجابية ولكن الموضوع الذي سوف تتحدث فيه موضوع "نكد" على حد تعبيرها؛ مشيرة الي أنها تتحدث في حلقة اليوم عن حوادث التحرش وهي مغلولة.

 

وأضافت خلال تقديمها برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»،: « للاسف في الفترة الأخيرة بدأت تظهر حوادث التحرش بشكل كبير، لافتة أن التحرش وصل إلي الأطفال والسيدات في الشارع.


ولفتت نشوي، إلي إنها بمجرد تخيل ابنتها في هذا الموقف تكون على استعداد أن تأكل المتحرش، مرددة: « لكن نحن نعيش في بلد بها قانون ولنا رئيس يتعامل مع البنت المصرية كأب وأخ».

نشوى مصطفى رسالة للمتزوجين الحاجات الحاجات الحلوه الحاجات الوحشة

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