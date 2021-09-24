مساعد فيريرا: حققنا ما أراده مرتضى منصور.. وكيروش إضافة قوية لـ المنتخب (حوار)

لعب روي ألميدا دورا مهما في تتويج نادي الزمالك بالثنائية المحلية موسم 2015، حيث عمل مساعدا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا في الفترة من 2014 حتى 2015، قبل أن يوافق مجلس إدارة القلعة القلعة البيضاء السابق، برئاسة مرتضى منصور، على رحيله لخوض تجربة تدريبية في الدوري الفرنسي.

روي ألميدا يتحدث لـ صدى البلد، عن تجربته في الزمالك، ومدى متابعته لمسابقة الدوري، وتتويج الزمالك باللقب، وتعيين كيروش مديرا فنيا لـ منتخب مصر.

إليكم نص الحوار:

هل تتابع مسابقة الدوري المصري حاليا؟

نعم، أنا سعيد جدا بتتويج الزمالك بلقب الدوري، أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة للفريق، الفوز بهذه البطولة.

هل تحدث معك أحد “مؤخرا” للعودة إلى الزمالك؟

لا لم يحدث.

حدثنا عن فترة عملك في القلعة البيضاء؟

كانت تجربة رائعة، الزمالك كان في القمة خلال فترة تواجدنا، وفزنا بالدوري والكأس.

أفضل لحظاتك في نادي الزمالك .. واسوأ لحظة أيضا؟

الأفضل، التتويج بلقبي الدوري والكأس، لكن يوجد لحظات سيئة.

كيف كانت علاقة الجهاز الفني بـ مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق؟

لا يكن هناك أي مشكلة، كان يريد التتويج بالألقاب مثل جميع رؤساء الأندية.. وفزنا.

هل لديك مستحقات متأخرة مالية لدى الزمالك؟

لا.

من وجهة نظرك .. من هو أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا؟

يعجبني القليل، مثل رمضان صبحي؛ ومحمد شريف، وأشرف بن شرقي.

ما رأيك في تعيين كيروش مديرا فنيا لـ منتخب مصر؟

إضافة قوية لـ منتخب مصر، يمتلك الكفاءة والخبرة الدولية، كما أنه مميز في اكتشاف المواهب.

ما هي نصيحتك لـ كيروش؟

ليس لدى أي نصيحة، لديه الكثير من الخبرة، اعتقد سيحب الجماهير المصرية كثيرا.