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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتأكيد دعم الخرطوم.. البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور السودان

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن أي محاولة لتقويض الإعلان الدستوري في السودان، سيكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الأمريكية السودانية.

وقال سوليفان إن المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى السودان الأسبوع القادم للتأكيد على دعم واشنطن للخرطوم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة هناك مؤخرا، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق محاولة الانقلاب في السودان، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن المحاولة الانقلابية للعدالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تحذر من أن مثل هذه الأعمال قد تعرض العلاقات بين البلدين للخطر.

وأعلنت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب على السلطة واعتقال جميع المتورطين فيها، مشيرة إلى أنهم مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام السابق.

وأصدر الجيش بيانا أكد فيه فشل محاولة الانقلاب مؤكدا اعتقال المتورطين.

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