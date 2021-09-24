كاشفا كواليس توقيع السيسي له|هاني عبد الهادي: تكريم الرئيس حلم طال انتظاره"خاص"

خاص لـ"صدي البلد"

أكد هاني عبد الهادي بطل منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي أن تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر الباراليمبين بعد تحقيق انجاز في دورة الألعاب البارالمبية “ بارالمبياد طوكيو 2020” حلم طال انتظاره.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه كان ينتظر مقابلة الرئيس السيسي منذ فترة طويلة وتحديدا بعد تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في بارالمبياد ريو 2016 والذي لم يشارك بها لإصابته.

وأضاف عبد الهادي أنه كان يحلم بهذا التكريم منذ هذه اللحظة وهو يحارب للحصول علي ميدالية أولمبية ليشهد هذه اللحظة مشيرا الي أن مقابلة الرئيس السيسي شرف عظيم فما بالك بالتكريم بوسام منه.

وعن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي خلال التكريم قال عبد الهادي إنه طلب من الرئيس التوقيع على القميص الخاص به فكان رد الرئيس غير متوقع حيث قال “أنا جايلك وقام بالقدوم حتي عندي وكتب لي علي القميص ليزيد فرحتي".

وعن الجملة التي كتبها الرئيس السيسي له قال عبد الهادي إن الرئيس كتب "خالص شكرى وتقديرى، مع التوقيع وكتابة تاريخ اليوم".

وكرم الرئيس السيسي، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الباراليمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

7 ميداليات للبعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 7 ميداليات متنوعة، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين، بينها 6 ميداليات في منافسات رفع الأثقال وفضية في التايكوندو.

واستطاعت مصر تحقيق 183 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و68 فضية و66 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016، شاركت البعثة المصرية بـ 45 رياضيا بواقع 34 لاعبا و11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وشاركت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، والسباحة، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة الطائرة جلوس، والبارا تايكوندو، وكرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

