سلطنة عمان : مستمرون في تقديم المساعدة وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن

أكد السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في مداخلته أمام الاجتماع الوزاري المشترك أن بلاده مستمرة فى مساعدة الأشقاء اليمنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري التشاوري المشترك لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تم خلال الاجتماع استعراض القضايا الإقليمية والدولية التي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ التطرف والإرهاب والعنف لاسيما والعالم والمنطقة يواجهان العديد من التحديات التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعاونه لمواجهتها.

كما تم التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية - الأمريكية، و تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتنسيق المواقف، والاتفاق على تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

ومن جانبه؛ أكد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تقدير بلاده العالي للدور الإيجابي للسلطنة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، لما تبذله من جهود لتسهيل الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة في اليمن.