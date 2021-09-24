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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي|شكري يبرز جهود مصر دوليا وإقليميا

وزير الخارجية باجتماع
وزير الخارجية باجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

تناول سامح شكري وزير الخارجية، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، أثناء مشاركته، اليوم الجمعة، في جلسة نقاشية ينظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي CFR.

ويزور شكرى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويكثف لقاءاته الدبلوماسية في إطار دفع العلاقات المتميزه بين مصر وسائر بلدان العالم، فضلا عن التشاور ومناقشة القضايا ذات الاولوية على الاجندة المصرية ودفع الحلول الممكنة، فضلا عن بحث الملفات والقضايا الاقليمية الكبرى 

وتضمنت زيارة الوزير شكري والتي بدأت الاحد الماضي، المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي 

وكذلك تستهدف الزيارة مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وزير الخارجية يشارك باجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية يشارك باجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي
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