بث مباشر.. بيراميدز وسموحة في مواجهة نارية ببطولة كأس مصر

انطلقت مباراة سموحة وبيراميدز على ملعب استاد السويس ضمن منافسات دورالـ16 لمسابقة كأس مصر.

تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز في المباراة المقررة مساء اليوم علي ملعب استاد السويس ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.



وجاء تشكيل سموحة كالتالي :

الهاني سليمان ، رجب نبيل ، أحمد عيد ، خالد عبد الفتاح محمد شكرى ، شريف رضا ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، عبد الرحمن عامر ، داشفا فييرا، اليو سيلا .

بينما يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس.

وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر