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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصيرها إلى زوال.. أول تعليق من حماس على قرار الكونجرس بتمويل القبة الحديدية

أول رد من حماس على
أول رد من حماس على قرار الكونجرس بشأن تمويل القبة الحديدية

أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقة الكونجرس الأمريكي على منح إسرائيل مساعدة بقيمة مليار دولار لشراء الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في منظومة القبة الحديدية.

 

واعتبرت حماس، أن موافقة الكونجرس على دعم القبة الحديدية "انحيازا إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء للشعب الفلسطيني".

 

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن قرار الكونجرس "يعبر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة العدو المجرمين".

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وأوضح أن استمرار واشنطن في دعم إسرائيل، وامتلاك الأخيرة للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الأخرى "لن تمنحها أمناً على أرضنا أو تحصنها من ضربات المقاومة ومصيرها إلى زوال".

 

ودعت حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى عدم التعويل على الإدارة الأمريكية، مطالبة إياها بـ "اتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال الصهيوني".

 

وصادق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح تشريع تقديم مليار دولار لإسرائيل، لتحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي.

وأيد المجلس التشريع بموافقة 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب

من جانبه، رحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالتصويت قائلا "أولئك الذين يحاولون تحدي هذا الدعم تلقوا إجابة ناجحة اليوم".

والأسبوع الماضي، تم إلغاء بند في الميزانية يقضي بمنح إسرائيل التمويل المذكور، بعدما أعلن بعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في الكونجرس أنهم لن يصوتوا على مشروع الميزانية حال تضمن بند تمويل ذخيرة القبة الحديدية.

حماس الكونجرس القبة الحديدية مجلس النواب الأمريكي إسرائيل

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