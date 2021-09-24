السعودية: مشروع تشييد المدينة الرياضية في العراق لا زال قائما

أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، اليوم الجمعة، أن مشروع تشييد المدينة الرياضية في العراق، لا زال قائماً.



وأوضح سفير المملكة في العراق، في بيان له، أن بلاده داعمة وبقوة لتنظيم العراق بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين على ملاعب البصرة"، لافتاً إلى أن "هذه البطولة ستكون نقطة تحول في تاريخ الرياضة العراقية".





وبخصوص المدينة الرياضية المهداة من المملكة إلى الشعب العراقي؛ أوضح الشمري، أنْه لم يتم حتي الآن تحديد موقع تشييدها في العراق، مبيناً، أنَّ هناك أكثر من موقع مطروح للدراسة من قبل اللجان المشتركة التي تمَّ تشكيلها بين البلدين، ونحن الآن في المراحل النهائية لاختيار الموقع.



وذكر الشمري، أن اختيار موقع المشروع؛ يخضع لشروط محددة، تخص المساحة المطلوبة، بالإضافة إلى ارتباطه بالطرق، وقربه من المطار، وفي حال الانتهاء من هذه التفاصيل؛ فإن المملكة جاهزة للمباشرة بالعمل.



وفي سياق آخر؛ أكد السفير السعودي، أن التوجه للاستثمار في الأندية العراقية؛ خطوة ناجحة، ولكن حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق حول الاستثمار السعودي في المجال الرياضي العراقي، ولم تجرِ أي مفاوضات بخصوص شراء أو رعاية أي نادٍ من الأندية العراقية".