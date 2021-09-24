لحظة اشتعال النيران في أكبر الأسواق التجارية بأمريكا اللاتينية.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد تفاصيل حريق ضخم يلتهم ثالث أكبر الأسواق التجارية في السلفادور.



والتهم حريق عنيف أول أمس الأربعاء جزءًا كبيرًا من سوق سان ميجيليتو، ثالث أكبر سوق في سان سلفادور، ولم يخلف ضحايا لكنه تسبب في أضرار جسيمة.



وقال المتحدث باسم مجموعة EMS السلفادورية، إن 14 شخصًا عولجوا من "انهيار عصبي" حيث التهمت النيران أكشاكهم في الأجنحة المخصصة لبيع الزهور والحرف اليدوية .

يذكر أن جمهورية السلفادور أو إل سَلفَدُور هي أصغر دولة في أمريكا الوسطى وأكثرها كثافة سكانية. عاصمة الدولة هي سان سلفادور وهي أكبر مدنها، أما سانتا آنا وسان ميجيل فهي أيضًا مراكز مهمة ثقافيًا وتجاريًا في البلاد وفي أمريكا الوسطى، ويحد السلفادور المحيط الهادئ من الغرب وجواتيمالا من الشمال وهندوراس من الشرق.



