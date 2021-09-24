طموحاتي كبيرة .. أول تعليق من كارتيرون بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم، موجها الشكر للكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على حله للمشاكل التي تواجه الفريق بسرعة.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة ، تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكنني فضلت الاستمرار مع الزمالك.. وطموحاتي كبيرة مع الفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

كما شدد كارتيرون على أن اجتماعاته مستمرة مع الكابتن حسين لبيب، مشيرا إلى أن مفاوضات التجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، موضحا أن الأمر لم يستغرق أي وقت في ظل ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك لفترة أطول.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض قد أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم مقبلة، بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.